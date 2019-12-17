Кабмин разработает отдельную программу для обеспечения жильем детей-сирот

Правительство разработает отдельную программу для обеспечения жильем детей-сирот. Очередь планируется закрыть в течение шести лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Денег жалеть на это не будут.

"Принято решение, что мы совместно должны принять шестилетнюю программу полной ликвидации задолженности независимо от того, сколько средств потребуется", - рассказала зампред правительства об итогах совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. Она подчеркнула, что сейчас право на получение жилья имеют около 190 тысяч сирот, которым исполнилось 18 лет. Вся очередь - это более 277 тысяч человек, и она прирастает каждый год на 11,5-12,5 тысяч.

В год на покупку жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей, направляется в общей сложности около 35 миллиардов рублей. В 2020-2022 годах правительство будет помогать регионам 7,7 миллиардами рублей ежегодно. По словам Голиковой, в рамках поправок бюджета в следующем году кабинет министров выделит дополнительно еще 2,3 миллиарда. Кроме того, Министерству финансов поручено отработать варианты привлечения свободных остатков средств регионов. Вице-премьер уточнила, что речь идет о 2,6 триллиона рублей.

Помимо просто покупки жилья, добавила зампред правительства, федеральные органы исполнительной власти проработают возможность обеспечения жилищных прав сирот с помощью государственных жилищных сертификатов, ипотеки и иных компенсационных форм.