Киев объявил о новых санкциях против сотрудничающих с РФ компаний

На фоне продолжающихся консультаций по транзиту газа и активизации политических переговоров по Донбассу украинский кабмин решил объявить новые санкции в отношении России, а точнее - в отношении сотрудничающих с РФ по линии обороны предприятий, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях, передает ТАСС.

Предложения правительства Украины лягут на стол Совета по нацбезопасности. Они касаются фирм, занимающихся, по утверждению украинской стороны, поставками "материалов" и "услуг" российским партнерам. О чем именно идет речь, не уточняется.