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17.12.2019 16:20
Рубрика: В мире

Любиша Майдов признан лучшим тренером Республики Сербской

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука)
Фото: Пресс-служба клуба "Рандори" Фото: Пресс-служба клуба "Рандори"
Фото: Пресс-служба клуба "Рандори"

Любиша Майдов, признававшийся ранее Европейским союзом дзюдо (EJU) лучшим тренером в данном виде спорта, получил высшее признание и в родной для него Республике Сербской, где он, по версии наиболее авторитетного издания "Глас Српске", вновь был назван лучшим спортивным наставником.

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Корреспонденту "Российской газеты" удалось пообщаться с прославленным сербом, воспитавшим целый ряд выдающихся спортсменов, в том числе и чемпиона мира - Неманью Майдова, который к тому же приходится ему сыном.

"Наша семья всегда верит в собственные силы, в возможность достижения даже самых невообразимых целей и достигает их, благодаря, в том числе и вере в Бога, - подчеркнул Любиша Майдов. - Мы, православные сербы, готовы к любым испытаниям. Только тяжелый каждодневный труд приводит к конкретным достижениям. Мои сыновья, не жалея себя и не обращая внимания на травмы, полностью посвящают свое время спорту, поэтому неудивительно, что появляются высочайшие достижения и медали. Я горжусь ими и как тренер, и как отец".

Знаменитый тренер также указал, что русский народ ощущается сербами как исключительно братский народ. "У нас схожая система мировоззрения, ценностей, - считает он. - Россия сейчас находится в авангарде защиты традиционных человеческих ценностей, к которым я, прежде всего, отношу институт семьи. В этом я вижу личную заслугу Владимира Путина".

Между тем, Неманья Майдов под чутким руководством отца на днях завоевал "бронзу" в категории до 90 кг на элитном международном турнире "Мастерс" в Китае. Выдающегося спортсмена и его тренера уже поздравили сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент и премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович и Радован Вишкович, пожелав Неманье Майдову и дальше "одерживать победы и оставаться великим атлетом с храбрым сердцем".

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Сам прославленный спортсмен прокомментировал свою победу так: "Мой отец и тренер Любиша Майдов очень доволен результатом, а я могу сказать, что и сам горжусь тем, что мы сделали, что эта медаль вновь вернула сербам национальную гордость". Кроме того, он добавил: "Я хотел бы поблагодарить мою маму Биляну, отца и тренера Любишу, брата и спарринг-партнера Стефана, а также коллег из клубов "Рандори" и "Црвена звезда", всех моих болельщиков. Они помогают мне не останавливаться на достигнутом и двигаться к мечте - олимпийскому золоту. Внутренний мир крайне важен для спортсмена, да и для любого человека. Вера в Бога, уверенность и поддержка дорогих тебе людей - это и есть величайшая сила".

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