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17.12.2019,  
16:14
Текст:  Майя Бирюкова

Любой ценой: как ЦРУ охотилось за советскими военными технологиями

Издание The National Interest проанализировало американские документы времен холодной войны, собранные некоммерческим Архивом национальной безопасности. Журналист Майкл Пек пришел к выводу, что ЦРУ в свое время шло на все, чтобы добыть советские военные технологии.
Зенитный ракетный комплекс С-75. Фото: MaxBioHazard / wikimedia.org Зенитный ракетный комплекс С-75. Фото: MaxBioHazard / wikimedia.org
Зенитный ракетный комплекс С-75. Фото: MaxBioHazard / wikimedia.org

К примеру, отчет разведки ВВС США, датированный 1951 годом, описывает, как американская сторона попыталась изучить советский истребитель МиГ-15, разбившийся 9 июля у западного побережья Кореи. Пилоту удалось спастись, британские военные нашли часть обломков самолета, но восстановить его полностью для изучения не удалось. В конце июля американцы предприняли еще одну попытку заполучить разбившийся истребитель, столкнувшись с противостоянием советских военных, развернувших собственную поисковую операцию. На этот раз им удалось собрать практически весь самолет, который был впоследствии отправлен в США для изучения.

Еще один известный случай произошел в Мексике, когда ЦРУ удалось сфотографировать советский спутник "Луна-1". Также агенты смогли организовать закупку советского транспортного вертолета Ми-8. В документах сохранились требования ЦРУ выделить 100 тысяч долларов на операцию по приобретению советского компьютера "Минск-2": насколько успешной была эта операция, не сообщается.

Также американская разведка активно использовала потенциал стран третьего мира. Если оружие передавалось такому государству, то оно неизбежно оказывалось у противоборствующей стороны после того, как государство меняло свои взгляды. Так в 1966 году ЦРУ удалось заполучить советское зенитное оружие, поставленное в Гану.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Издание пишет, что упомянутая деятельность американской разведки принесла практические плоды. В частности, речь идет о зенитном ракетном комплексе С-75 (по классификации НАТО - SA-2). Он активно применялся во время войны во Вьетнаме начиная с 1965 года. "Вы без сомнения осведомлены, что наши пилоты достигли большого успеха в снижении потерь от систем SA-2 в Северном Вьетнаме. Частично этот успех можно отнести к руководствам и другой информации, полученной вашим ведомством и переданной для изучения в Минобороны", - говорится в документе ВВС США, направленном в ЦРУ в июле 1966 года.

Однако заполучить компоненты С-75 для изучения американцы смогли только после Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль захватил часть Египта, владевшего советскими ЗРК.  Вообще Израиль National Interest называет одним из основных поставщиков советского оружия американской разведке благодаря арабо-израильскому конфликту 1973 года и ливанской войне 1982 года. Последний конфликт дал Пентагону информацию о передовых советских технологиях - истребителе МиГ-23 и танке Т-72. Примечательно, что в документах отражено желание США получить доступ к советским технологиям от израильской стороны бесплатно - в качестве благодарности за оказанную помощь.

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