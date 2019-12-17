Москалькова призвала защитить права ветеранов Второй мировой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает необходимым защитить права ветеранов Второй мировой войны. С таким призывом она обратилась к омбудсменам из других стран, выступая на международной конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.

"Призываю коллег-омбудсменов инициировать в рамках своих полномочий принятие на национальном уровне конкретных мер, в том числе в законодательной области и в сфере образования, по защите прав ветеранов. Нужны наши коллективные усилия по предотвращению войн и конфликтов в нашем общем евразийском доме", - цитирует Москалькову ТАСС.

В следующем году в мире будут отмечать 75-летие Победы в войне. По мнению российского омбудсмена, попытки пересмотра ее итогов недопустимы. "Мы хотим отдать должное ветеранам Второй мировой войны", - заявила она.