Онлайн-кинотеатр tvzavr будет производить собственный контент

Еще один онлайн-кинотеатр в нашей стране заявил о намерениях производить собственный оригинальный контент. Но прежде стоит сказать о том, что он сменил владельца. Российский бизнесмен Руслан Кафтанатий выкупил мажоритарную долю интернет-кинотеатра tvzavr. Он планирует сделать из всех активов крупнейший IT-холдинг и вложить около 1 млрд. рублей собственных средств в его развитие. В IT-холдинг войдут ООО "ЛСВ", ООО "Активное видео", OOO "ТиВиЗавр", OOO "ТиВиЗавр Девелопмент", MoviesChain by tvzavr LTD и другие его компании.

"Если говорить о ближайших планах, то мы, прежде всего, сосредоточимся на развитии и продвижении флагманского проекта tvzavr MoviesChain. Это уникальный блокчейн-проект в киносфере, аналогов которому ни в России, ни в мире практически нет. На данный момент, уже более 300 фильмов от различных независимых студий со всего мира были загружены в библиотеку онлайн-кинотеатре через MoviesChain. Еще с несколькими студиями мы на этапе переговоров и подготовки контента", - прокомментировал будущее своего холдинга для "РГ" Руслан Кафтанатий.

"Что касается долгосрочной перспективы, то, конечно, мы будем производить собственный контент, однако какого рода он будет - пока не могу сказать точно. Возможно, это будет документальное кино, однако совсем нового формата и уровня. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими продакшн-студиями, обсуждаем концепции и материал. Как только придем к окончательному решению, обязательно об этом сообщим", - продолжил новый владелец онлайн-кинотеатра tvzavr.

Отметим, что на сегодняшний день в России порядка 10 вещательных сервисов, которые заняты производством и разработкой своего контента. В том числе и документального - не только фильмов, сериалов и анимации. В частности, ставку на развитие документального контента делают сервисы Start и Premier. КиноПоиск и OKKO - также всерьез и вплотную занимаются этим направлением.

Однако у tvzavr уже появились наработки в плане развития технологий блокчейна в кинопроизводстве и дистрибуции, что дает возможность для этой платформы создания своего собственного пути развития.