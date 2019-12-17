Основы госполитики в Арктике президенту представят до конца года

Основы государственной политики в Арктике до 2035 года президенту будут представлены до конца года. Об этом на заседании президиума Госкомиссии по развитию Арктики заявил вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев.

"К 2020 году завершают свое действие основы государственной политики в Арктике. С учетом новых задач и вызовов правительством разработаны и будут до конца года доложены Президенту обновленные основы государственной политики в Арктике в 2020-2035 годы, - сказал он. - Одним из важнейших направлений государственной политики считаем повышение уровня жизни людей в Арктической зоне: обеспечение качественного образования и медицинского обслуживания, увеличение количества объектов культуры и спорта доступных для населения, расширение транспортной инфраструктуры".