Появились первые кадры "Железной коры" с Камбербэтчем в роли шпиона

В Сети появились первые кадры из картины "Железная кора" (Ironbark) британского режиссера Доминика Кука, прославившегося участием в создании блестящей экранизации "исторического цикла" пьес Уильяма Шекспира под названием "Пустая корона" (The Hollow Crown). В одной из центральных ролей - Бенедикт Камбербэтч.

Камбербэтч возвращается к уже знакомому ему амплуа и вновь играет агента спецслужб - ранее, напомним, он играл разведчика в экранизации романа Джона Ле Карре "Шпион, выйди вон!" (Tinker Tailor Soldier Spy). На этот раз его героем станет Гревилл Винн, известный тем, что в свое время выступал связным полковника ГРУ Генштаба Министерства обороны СССР Олега Пеньковского.

First Look: #Sundance drama #IronBark starring Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze and Rachel Brosnahan. Directed by Dominic Cooke (On Chesil Beach) pic.twitter.com/ZcXoHjuWF6 — The Playlist 🎬 (@ThePlaylist) December 16, 2019

Название фильма почти совпадает с позывным Пеньковского ("Стальная кора"), фигурировавшим в материалах, попавших в распоряжение спецслужб США. В устных донесениях фигурировали другие псевдонимы, например, "Гаечка" (Chickadee), а британцы, в свою очередь, использовали кодовые обозначения "Рупия" (Rupee) и "Арника" (Arnica).

Среди актеров, присоединившихся к съемкам, можно выделить Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Энгуса Райта, Майлза Ричардсона, Алекса Батаряну и Расселла Балога, а роль Олега Пеньковского воплотит Мераб Нинидзе ("Германия 83", "Синдром Петрушки", "МакМафия").

Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2020 году.