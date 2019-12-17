Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на резервную дату

Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с блоком коммерческих космических аппаратов перенесли на резервную дату. Теперь он должен состояться 18 декабря в 11.54 по московскому времени, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Согласно представленной информации, во время заключительных операций перед пуском автоматика выявила сбой в системе управления. В настоящее время ведется анализ причин для устранения неисправности.

Напомним, пуск ракеты "Союз" с коммерческими космическими аппаратами на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован на 17 декабря 2019 года.