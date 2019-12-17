Разочаровавшие Иорданию китайские ударные беспилотники продадут Хафтару

Haftar's Libya National Army is close to a deal for Jordan's surplus Chinese CH-4B armed drones. LNA has no capability to operate themselves so who would? Are the Chinese aware? Jordan retired its surviving CH-4Bs in 2018 after two years of ops. #LibyaDroneWars Photo:AWarnes pic.twitter.com/ylD8phCZ1r— Alan Warnes (@warnesyworld) 13 декабря 2019 г.
В то же время их противников из Правительства национального согласия поддерживают турецкие Bayraktar TB2.
Не исключено, что в ближайшее время в небе Ливии появятся новые боевые дроны. Речь идет об изготовленных в Китае иорданских CH-4B.
Шесть таких аппаратов, выпускаемых корпорацией China Aerospace Science and Technology Corporation, Иордания купила в 2016 году.
Известно, что при собственной массе до 1 330 кг такие беспилотники могут нести почти 345 кг полезной нагрузки, включая четыре корректируемые бомбы и управляемые ракеты. Они могут непрерывно находиться в воздухе до 30 часов. CH-4B применялись в ходе боевых действий в Ираке и Йемене.
Однако у иорданцев возникли проблемы с эксплуатацией этой техники, и она была отправлена на хранение.
Сообщается, что были проведены переговоры о передаче этих БПЛА авиационным подразделениям ЛНА. В то же время неизвестно, кто будет ими управлять, а также знают ли в Китае об этой сделке.