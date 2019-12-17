Разочаровавшие Иорданию китайские ударные беспилотники продадут Хафтару

В настоящее время вовлеченные в ливийский конфликт стороны активно применяют ударные беспилотные летательные аппараты. Так, на стороне сил Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара воюют БПЛА Wing Loong II китайского производства.

Haftar's Libya National Army is close to a deal for Jordan's surplus Chinese CH-4B armed drones. LNA has no capability to operate themselves so who would? Are the Chinese aware? Jordan retired its surviving CH-4Bs in 2018 after two years of ops. #LibyaDroneWars Photo:AWarnes pic.twitter.com/ylD8phCZ1r — Alan Warnes (@warnesyworld) 13 декабря 2019 г.

В то же время их противников из Правительства национального согласия поддерживают турецкие Bayraktar TB2.

Не исключено, что в ближайшее время в небе Ливии появятся новые боевые дроны. Речь идет об изготовленных в Китае иорданских CH-4B.

Шесть таких аппаратов, выпускаемых корпорацией China Aerospace Science and Technology Corporation, Иордания купила в 2016 году.

Известно, что при собственной массе до 1 330 кг такие беспилотники могут нести почти 345 кг полезной нагрузки, включая четыре корректируемые бомбы и управляемые ракеты. Они могут непрерывно находиться в воздухе до 30 часов. CH-4B применялись в ходе боевых действий в Ираке и Йемене.

Однако у иорданцев возникли проблемы с эксплуатацией этой техники, и она была отправлена на хранение.

Сообщается, что были проведены переговоры о передаче этих БПЛА авиационным подразделениям ЛНА. В то же время неизвестно, кто будет ими управлять, а также знают ли в Китае об этой сделке.