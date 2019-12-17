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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Яндекс" запустил "Поезд будущего" в московском метро

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Пресс-служба компании "Яндекс". Фото: Пресс-служба компании "Яндекс".
Фото: Пресс-служба компании "Яндекс".

В столичном метро появился новый тематический поезд, посвященный будущему. Пассажиры подземки могут представить, насколько легче, безопаснее и удобнее может стать жизнь в перспективе 10-50 лет благодаря развитию технологий.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Каждый вагон поезда посвящен отдельной теме: "Экология и здоровье", "Экономия денег", "Свободное время", "Личный комфорт" и "Разнообразие и свобода выбора".

"Поезд будущего" - разработка команды городского проекта "Привет, Москва!" при участии "Яндекса". Узнать состав можно по желтым полосам на дверях и полностью красному головному вагону. Внутри - по плакатам-тизерам с QR-кодами, переходя по которым пассажир попадает на сайт проекта, где собраны все прогнозы, сообщения, посты и новости от "пассажиров будущего". Они живут в другом времени, когда электродвигатели заменят бензиновые, воздух в городе станет еще чище, а технологии автоматического вождения сделают транспорт одним из самых безопасных пространств города.

Все прогнозы основаны на научных исследованиях и опираются на доклады ведущих мировых урбанистов и футурологов, отмечают создатели проекта.

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