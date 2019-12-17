Под Ярославлем осужденный умер на работе

В Ярославской области осужденный скончался на рабочем месте.

По информации регионального УФСИН, 14 декабря около пяти часов вечера осужденный, отбывавший наказание на участке колонии-поселения при исправительной колонии № 2 на одном из предприятий Рыбинска умер во время смены.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. В настоящий момент причина смерти неизвестна, проводятся патологоанатомические и гистологические исследования, - рассказали в ведомстве.

По факту смерти осужденного проводится проверка.

- Материалы проверки будут направлены в следственные органы для правовой оценки и принятия процессуального решения, - уточнили в УФСИН.