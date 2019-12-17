В "Аптекарском огороде" распустились одуванчики и примулы

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве набухли почки у магнолии. Об этом сообщает пресс-служба огорода.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, аномальную зиму многие находящиеся под открытым небом растения приняли за весну и распустились. Так расцвели морозники, одуванчики, рододендрон даурский, примулы и форзиция, и скоро зацветет магнолия.

- Распустившиеся растения не погибнут, но весной или вовсе не зацветут или же цветов будет меньше чем обычно, - пояснил главный садовник "Аптекарского огорода" Антон Дубенюк. - Выкапывать и переносить распустившиеся растения в тепло или как-то помогать им не будем, они сами должны справиться.

17 декабря воздух в столице может прогреться до +4 градусов, а к четвергу не исключен температурный рекорд, для этого воздух должен прогреться выше чем +5,3 градуса.