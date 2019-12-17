Врачи столичной больницы № 51 удалили пациентке гигантскую опухоль

В столице в больнице № 51 медики провели необычную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Поделились и подробностями. 62-летняя женщина поступила в горбольницу № 51 Департамента здравоохранения Москвы с жалобами на слабость, одышку, увеличение живота в объеме и чувство распирания в брюшной полости.

У гинеколога она регулярно не наблюдалась, но в конце 2017 года женщине показалось, что живот стал больше и стало неудобно при движении. Терапевт, к которому она обратилась, поставил диагноз: образование в брюшной полости. Это подтвердилось и в больнице: гигантская опухоль яичника. Заведующий гинекологическим отделением Геннадий Жоган провел двухчасовую операцию и успешно удалил опухоль.

Послеоперационный период протекал без осложнений. По данным гистологического исследования, опухоль представляет собой доброкачественное образование эпителиального происхождения. По прогнозам, пациентка скоро вернется к обычной жизни и забудет о неприятностях.

По словам врачей, основная причина того, что женщина дошла до такого состояния, это то, что она не наблюдалась у гинеколога в течение многих лет. Поэтому понять, когда у появилась опухоль яичника и как быстро она прогрессировала, невозможно.

Опухоли яичников в большинстве случаев протекают без видимых проявлений и только при больших размерах или осложнениях - перекрут или разрыв, женщины обращают внимание на проблему. Врачи подчеркивают, что каждой женщине необходимы регулярные осмотры у гинеколога и УЗИ органов малого таза, даже если ничего не беспокоит.

Научиться грамотно следить за своим здоровьем может помочь Школа женского здоровья, которая в течение этого года работает на базе городской клинической больницы №51 в рамках проекта Департамента здравоохранения Москвы "Входите, открыто!". На примере пациенток врачи рассказывают о наиболее частых патологиях внутренних половых органов, их проявлениях и возможностях современного лечения. Ближайшая встреча Школы - 20 декабря в 14:00. Принять участие в ней могут все желающие без предварительной записи. Занятия проходят по адресу: ул. Алябьева, 7/33, хирургический корпус, 5 этаж.