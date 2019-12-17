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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-мэр Владивостока этапирован в колонию

Текст: Ольга Журман

Осужденный за коррупцию на 15 лет бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев этапирован из московского СИЗО в колонию, где ему предстоит отбывать наказание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Высоцкого.

По его словам, вполне возможно, что отбывать срок Пушкарев будет где-то на Дальнем Востоке.

Суд еще в начале апреля признал Игоря Пушкарева виновным в коррупции, приговорил его к реальному сроку заключения и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Фигурантами дела были также его брат, осужденный условно на восемь лет с выплатой такого же штрафа и предприниматель Андрей Лушников, получивший десять лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Суд установил, что в 2009-2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию компаний в конкурсах на строительство дорог. Обеспечил победу муниципальным "Дорогам Владивостока". Для выполнения контракта материалы этой компании поставлялись подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями, а во главе группы стояли близкие родственники мэра. Считается, что они получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей.

Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 миллиарда рублей с Игоря Пушкарева и его компаний в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях. Судебное заседание по этому иску назначено во Владивостоке на 27 января 2020 года.

Суд также наложил арест на недвижимое имущество трех предприятий группы компаний "Востокцемент".

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