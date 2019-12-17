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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске на двух ночных пожарах нашли тела трех человек

Текст: Дина Непомнящая

Два пожара произошли в ночь на 17 декабря в Индустриальном районе Хабаровска. ЧП унесло жизни трех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Первое сообщение о возгорании поступило в 3:56 по местному времени. Горел гараж на улице Герцена. Огонь распространился на пять квадратных метров, охватив вещи и автомобиль, находившиеся внутри. В тушении пожара были задействованы семь человек и две единицы техники. Во время работы рядом с установленной в гараже печкой-буржуйкой они нашли мужчину. Признаков жизни он уже не подавал.

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Еще два бездыханных тела огнеборцы обнаружили во время тушения пожара в частном жилом доме в переулке Нагорный. Туда 24 специалиста и восемь единиц техники выехали после звонка, поступившего на пульт пожарно-спасательной службы в 5:29. К шести утра, когда брандмейстеры смогли остановить распространение огня, он успел охватить площадь в 25 квадратов.

До приезда пожарных два человека эвакуировались самостоятельно. Двое других - мужчина 1977 года рождения и женщина 1968 года рождения - остались в доме. Их и обнаружили пожарные.

На местах происшествий работают сотрудники следственных органов и Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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