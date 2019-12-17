В Магадане объявлено штормовое предупреждение из-за ветра с метелью

Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций объявлено в Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр региона.

Днем 18 декабря в Магадане и Ольском городском округе ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду с метелью.

"В результате ЧС возможны повреждения линий электропередач и линий связи, нарушения в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образование снежных заносов на дорогах, скопление автотранспорта на перевалах, возникновение дорожно-транспортных аварий", - говорится в сообщении.