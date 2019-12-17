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17.12.2019,  
12:30
Текст:  Антон Валагин

Испытания БТР и БМП "Бумеранг" начнутся летом 2020 года

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Государственные испытания бронетранспортера и беовой машины пехоты на перспективной колесной платформе "Бумеранг" начнутся летом 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "Военно-промышленной компании".

Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org
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В начале декабря руководитель "ВПК" Александр Красовицкий сообщил, что предварительные, совместные с Минобороны  испытания БТР К-16 и БМП К-17 завершены. Машины подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

Компания начала сборку "Бумерангов"  для проведения госиспытаний. В Нижегородский военно-инженерный центр доставлен бронекорпус, идет сборка полноразмерного макета боевой машины для баллистических тестов и испытаний на устойчивость к подрыву мин.

Унифицированная плавающая платформа "Бумеранг" предназначена для создания на ее базе БТР, БМП и машины с тяжелым вооружением (колесного танка). В базовом варианте платформа оснащена боевым модулем с 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом ПКТ и четырьмя ПТУР "Корнет". Вооружение и боекомплект изолированы от экипажа. От вражеского огня "Бумеранг" прикрыт многослойной защитой с использованием металлокерамики - она в разы эффективней гомогенной стальной брони.

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