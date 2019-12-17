Крупный пожар на мебельном складе в Казани ликвидирован

Крупный пожар на мебельном складе в Казани потушен. "В 01:03 по московскому времени открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор завалов", - рассказали в региональном управлении МЧС России.

Напомним, вечером в понедельник загорелся склад мебельной фабрики, расположенный по адресу Короленко, 120. Информация об этом поступила на пульт дежурного в 22:00. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание уже было полностью охвачено огнем, рушились стены и крыша.

В тушении были задействованы 93 человека и 33 единицы техники, включая пожарный поезд. Как отметили в МЧС, огнеборцы столкнулись с трудностями - на горящем складе отсутствовал пожарный водопровод, а ближайший к месту источник воды находился через дорогу в 600 метрах. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров.