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17.12.2019 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке проверят опасную переправу через реку

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области начата проверка действий чиновников, не обеспечивших безопасную переправу населения через реку Молома, сообщило СУ СКР по региону.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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Поводом для проверки стал тот факт, что жители поселка Суборь Даровского района остались без единственной переправы через реку Молома.

Понтонный мост возле этого поселка еще в ноябре снесло резким подьемом воды. Также были повреждены мосты в поселках Ивановка и Бечева.

Жители отдаленных поселков остались без сообщения с районным центром и до настоящего времени вынуждены использовать в качестве переправы деревянные доски, которые положили на лед вместо моста.

Учитывая, что данная переправа является небезопасной, следователи решили провести проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Даровского района. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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