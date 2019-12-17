Преподавателя ульяновского колледжа оштрафовали на миллион рублей

Вступил в силу приговор суда в отношении преподавателя Димитровградского технического колледжа Ульяновской области, который был уличен в получении взяток от студентов.

Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, 30-летний преподаватель специальности "Техника и технологии наземного транспорта" летом этого года неоднократно брал от обучающихся взятки. Получая денежные средства в размере по 13 тысяч рублей с человека, он организовывал изготовление выпускных квалификационных работ, составление письменных положительных отзывов на них, допуск дипломных проектов к защите, а также оказывал содействие при их рассмотрении на заседаниях государственной экзаменационной комиссии.

В результате 23 обучавшихся в колледже неправомерно получили дипломы о среднем профессиональном образовании по квалификации "техник-электромеханик".

Предприимчивый преподаватель признан виновным в получении должностным лицом взяток за незаконные действия и приговорен судом к штрафу в доход государства в размере миллиона рублей. Также его лишили права занимать в государственных и муниципальных учреждениях должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных функций сроком на четыре года.