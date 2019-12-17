СК начал проверку кстовского предприятия, где отравились рабочие

В Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту массового отравления рабочих на предприятии Кстовского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, сообщение о госпитализации восьмерых человек с признаками токсического отравления появилось сегодня утром. Всех пострадавших доставили в больницу №33 Нижнего Новгорода. Состояние пациентов медики оценивают как легкой и средней степени тяжести.

По предварительной информации, вечером 16 декабря рабочие, занятые на строительстве объекта на территории нефтеперерабатывающего предприятия, почувствовали недомогание. 10 человек доставили в Кстовскую больницу. Медики оказали им помощь, после чего двоих пострадавших отпустили домой, а восьмерых перевезли в Нижний Новгород.

Как сообщает ведомство, с опасными материалами пострадавшие не работали. Сейчас на месте происшествия производятся заборы воздуха, выясняются все обстоятельства случившегося. В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что отбор проб воздуха в зоне ближайшей жилой застройки не показал превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.