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17.12.2019 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку кстовского предприятия, где отравились рабочие

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту массового отравления рабочих на предприятии Кстовского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, сообщение о госпитализации восьмерых человек с признаками токсического отравления появилось сегодня утром. Всех пострадавших доставили в больницу №33 Нижнего Новгорода. Состояние пациентов медики оценивают как легкой и средней степени тяжести.

Фото: Пресс-служба ПУ ЗАР
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По предварительной информации, вечером 16 декабря рабочие, занятые на строительстве объекта на территории нефтеперерабатывающего предприятия, почувствовали недомогание. 10 человек доставили в Кстовскую больницу. Медики оказали им помощь, после чего двоих пострадавших отпустили домой, а восьмерых перевезли в Нижний Новгород.

Как сообщает ведомство, с опасными материалами пострадавшие не работали. Сейчас на месте происшествия производятся заборы воздуха, выясняются все обстоятельства случившегося. В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что отбор проб воздуха в зоне ближайшей жилой застройки не показал превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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