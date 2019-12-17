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17.12.2019 09:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе два человека насмерть отравились угарным газом

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Прокопьевском районе Кузбасса шестилетний мальчик и его отец погибли в результате отравления угарным газом. Еще двое членов семьи госпитализированы.

По версии следствия, запах гари во вторник утром почувствовала 40-летняя хозяйка частного дома - мать троих детей. Десятилетняя дочка пожаловалась ей на плохое самочувствие. А 44-летнему отцу семейства и самому младшему, шестилетнему сыну, пришлось вызвать скорую помощь. Однако прибывшие медработники не смогли их спасти, они лишь констатировали смерть.

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением

Девочку и женщину с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу. Не пострадал только самый старший, 16-летний сын хозяев дома.

- Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Установлено, что дом отапливался печью, семья на каких-либо профилактических учетах не состояла. На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время предстоит целый ряд экспертиз, в том числе по установлению причины смерти пострадавших и определению причин задымления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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