В Сибири группу из 11-ти человек заподозрили в валютных махинациях

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 11 участников преступного сообщества, которое занималось финансовыми махинациями. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, за три года группировка вывела за рубеж 1,3 миллиарда рублей.

Одному из фигурантов дела предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, остальным инкриминируется участие в нем. Под началом 49-летнего организатора махинациями занимались семеро мужчин и три женщины.

По версии следствия, группировка действовала с 2016 года на территории не только Новосибирска, но и Барнаула. Участники сообщества подыскивали тех, кто был заинтересован в бесконтрольном совершении валютных операций, и проводили их за определенное вознаграждение. Следователи уверены, что при этом махинаторы использовали подложные документы и расчетные счета различных компаний. С их помощью крупные суммы выводились за рубеж.

Дело было возбуждено по материалам, собранным региональным управлением ФСБ и сотрудниками Сибирской оперативной таможни. На данный момент восемь из 11 участников преступного сообщества находятся под арестом. Следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства совершенных финансовых преступлений.