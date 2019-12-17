В Новосибирске загорелся склад с газовыми баллонами

В Советском районе Новосибирска на улице Варшавской загорелся склад с баллонами, содержащими газ и монтажную пену.

Как рассказал "РГ" представитель областного ГУ МЧС Павел Винаков, пожар начался в 19.16 по местному времени, а в 20.32 открытое горение было ликвидировано.

В момент возгорания в помещении ангарного типа людей не было, о пожаре на пульт МЧС сообщили очевидцы. До того, как пожарным удалось справиться с огнем, в помещении были слышны хлопки, вероятно, несколько баллонов взорвалось.

На площадке располагается одна торговая и одна производственная компания. В ближайшее время специалисты установят причину пожара. Известно, что обошлось без пострадавших. На ликвидации работали 18 человек личного состава новосибирского ГУ МЧС, было задействовано шесть единиц техники.