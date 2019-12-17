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17.12.2019 16:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске загорелся склад с газовыми баллонами

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Советском районе Новосибирска на улице Варшавской загорелся склад с баллонами, содержащими газ и монтажную пену.

Как рассказал "РГ" представитель областного ГУ МЧС Павел Винаков, пожар начался в 19.16 по местному времени, а в 20.32 открытое горение было ликвидировано.

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

В момент возгорания в помещении ангарного типа людей не было, о пожаре на пульт МЧС сообщили очевидцы. До того, как пожарным удалось справиться с огнем, в помещении были слышны хлопки, вероятно, несколько баллонов взорвалось.

На площадке располагается одна торговая и одна производственная компания. В ближайшее время специалисты установят причину пожара. Известно, что обошлось без пострадавших. На ликвидации работали 18 человек личного состава новосибирского ГУ МЧС, было задействовано шесть единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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