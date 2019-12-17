Вице-губернатор Иркутской области подал в отставку

Заместитель губернатора - руководитель аппарата правительства Иркутской области Дмитрий Чернышев написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он рассказал сегодня на своей странице в Facebook.

- 12 декабря я подал заявление на имя врио губернатора об освобождении меня от должности заместителя губернатора по собственному желанию. Причины этого решения, думаю, понятны: я был назначен на срок полномочий избранного губернатора Левченко Сергея Георгиевича и уйти должен вместе с ним, - объяснил Виктор Чернышов свое увольнение.

Напомним, 12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев, до этого работавший заместителем министра МЧС России. Прибыв в Приангарье, врио губернатора первым делом отправился знакомиться с ситуацией в районы, пострадавшие от паводка этим летом.