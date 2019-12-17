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17.12.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вологодчине пьяный отец потерял на улице полуторагодовалую дочь

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Следственный комитет Вологодской области организовал проверку по факту обнаружения девочки в районе моста через реку Сухона в Соколе. Малышка, которой едва исполнился один год и пять месяцев, находилась на улице одна, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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Ребенка увидел случайный прохожий. Он и вызвал полицию и скорую помощь. Девочку отправили в больницу, стали разыскивать родителей. Ее отец, проспавшись, только через несколько часов понял, что потерял дочь. Пошел искать, а потом обратился в полицию. Там-то ему и сообщили, что девочку нашли живой и здоровой.

Как предполагают в СK, родители ребенка склонны к злоупотреблению спиртным. Мужчина шел с дочкой домой, но не довел ее. Потерял. Сейчас следователи изучают условия жизни и воспитания девочки. Решается вопрос об организации профилактической работы и возможном изъятии ребенка из семьи.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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