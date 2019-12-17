В акимовском театре поставили современную комедию

В театре Комедии имени Н.П. Акимова премьера - "Как живется-можется" по пьесе "Ба" современного драматурга Юлии Тупикиной. Поставила спектакль художественный руководитель театра Татьяна Казакова. Все три вечера, что играли, акимовский зал был полон.

О пьесе

Пьеса "Ба" - победитель международного конкурса драматургов "Евразия - 2013" и фестиваля драматургии "Любимовка". Режиссер, драматург, педагог Николай Коляда сказал тогда:

- Самая лучшая пьеса - Юлия Тупикина "Ба". Буду это ставить у себя в театре. Просто супер. Даже завидно, что она - не моя ученица.

И поставил. Пьеса "Ба" за шесть лет появилась в репертуаре многих театров - столичных и в небольших городах, в Казахстане, Карачаево-Черкесии…

О чем спектакль

Спектакль о необходимости восстановления связи между поколениями, о прошлом семьи и страны, которым нужно дорожить.

К внучке в Москву неожиданно нагрянула бабушка. "Обалдеть! Сумасшедшая! Блин, и не сказала ничего, явилась, здрасти".

Ба - это бабушка Мария Васильевна (в этой роли - заслуженная артистка России Ирина Цветкова), так зовет ее внучка. Оле (актриса Елизавета Александрова) за 30, семьи нет, есть друг (бойфренд), с которым живет ("сожительствуете" - едко заметила Ба). У молодой женщины карьера (продюсер на телевидении, работа-мечта - Останкино!), ипотека (за машину расплатилась, о счастье! Теперь выплачивает за квартиру). Бабушка возвращает внучку к своим корням. Как? Это надо видеть.

Мнение режиссера Татьяны Казаковой:

- У любого театра была, есть и, наверное, еще будет тоска по современной пьесе, а уж современных комедий практически нет. В пьесе "Ба" меня привлекла тема, больная, сердечная, близкая мне - разобщенность поколений, разрыв семейных, родственных связей. Я встречалась с драматургом, мы разговаривали, в результате в пьесе появились новые линии, персонажи, диалоги, что-то рождалось в процессе репетиций, поэтому мы пишем в программке: "Сценическая версия театра". На мой взгляд, сотворчество с Юлией Тупикиной получилось удачным.

Ба - это поколение наших родителей, к которым мы относимся с любовью, что-то принимаем, а что-то нет. Молодежь часто отрицает то, что было раньше, до них, считает себя современной, прогрессивной. Но проходит время, и они ощущают связь со старшим поколением. Мне кажется, что все наши беды от этой разорванности.

Мы дружно работали над спектаклем, объединились.У нас есть замечательная актриса на роль Ба - Ирина Цветкова.У нее давно не было большой и такой удачной роли. Так что звезды сошлись.

У вас в жизни была такая бабушка?

Татьяна Казакова: К сожалению, нет, я росла без бабушек. Но тема очень близка.

Что рассказала автор пьесы Юлия Тупикина:

Пьесу "Ба" поставили многие театры. Все постановки удалось вам посмотреть?

Юлия Тупикина: Не все, спектаклей пять, наверное, видела.

Вы участвуете в репетициях?

Юлия Тупикина: Нет, никто не предлагает, это не принято. Здесь мое участие заключалось в том, что появилось несколько дополнительных сцен, о которых просил режиссер.Эта пьеса хорошо востребована театрами. Что их привлекает, по-вашему?

Юлия Тупикина: Мне кажется, привлекает роль Ба. Здесь судьба человека, с его колоритным народным языком, своим чувством юмора, а это подкупает. И потом, это комедия, востребованный жанр, позитивный месседж. Она про семейные ценности.

Вы родились в Сибири, в Красноярске. Есть прототип у Ба?

Юлия Тупикина: Есть. Не родная бабушка, а тетя, сестра моего папы. Ее уже нет в живых, я скучала по ней и написала пьесу про нее. Она жила в деревне Сагайск Красноярского края, жила в Абакане. Все эти сибирские топонимы в пьесе реальны. Но внучка - это не я, история придумана.

И какие впечатления от питерской постановки?

Юлия Тупикина: Опыт интересный - впервые я делала версию пьесы для театра, и впервые режиссер сам дописал половину пьесы - каждая сцена оказалась растянута почти в два раза. В итоге спектакль получился очень длинный и очень мелодраматичный, но что интересно - зрители сидели, затаив дыхание. Они тихо смеялись, боясь пропустить хоть слово, и в антракте не уходили. Хорошая работа Ирины Цветковой, она какая-то натуральная бабушка, хоть не с сибирским, а с северным вологодским акцентом. Артисты в театре очень красивые.

Актрисы - о своих ролях

Заслуженная артистка России Ирина Цветкова (Ба):

У вас в репертуаре классика: Оскар Уайльд, Мольер, Гольдони, Островский… Хотелось встретиться с современной драматургией?

Ирина Цветкова: Действительно, в современных пьесах давно не играла. "Трудные люди" Бар-Йосефа, "Мой вишневый садик" Слаповского были в 1990-е. И вот повезло! Роль по душе.

Автор пьесы - сибирячка по рождению. Описала главную героиню так: "Бабушка сибирячка, крестьянка, у нее особое произношение и манера говорить…"

Ирина Цветкова: Мы играем про сегодняшний день. Я долго размышляла, как приступить к бабушке Марии Васильевне. Все-таки я не сибирячка, а коренная ленинградка, и попросила помочь свою ученицу из тех мест (я преподаю в Институте кино и телевидения), она помогла мне с говором, подсказала какие-то словечки - деревенские, оригинальные, которые мы не употребляем, не слышим, прислала видео. Режиссер приняла эту характерность, и мы работали над моей бабкой в этом ключе.

Ба - это собирательный образ. У каждого своя бабушка. Я, например, свою вспомнила - как она танцевала: выпьет рюмочку на 9 мая - и вот так одной ногой притопывает, потом в слезы (и я так же танцую в спектакле). На голове у меня ободок - подобный носила моя бабушка.

Сценическая внучка вам по сердцу (актриса Елизавета Александрова)?

Ирина Цветкова: Я просто счастлива, что моей партнершей стала Лиза. В спектакле "Голодранцы и аристократы" она играла мою дочку, а сейчас - внучку.

Несколько лет назад Лиза пришла в театр, быстро стала сильной характерной артисткой, я еще подумала: вот кто мне на пятки наступил! Это моя смена в театре. У нас разные возрастные категории, но похожие темпераменты, она такая же острая. Татьяна Сергеевна Казакова верно угадала, дав нам эти роли: внучка Оля такая же как ее бабка - сильная, жесткая, суровая, но справедливая и очень добрая.

Елизавета Александрова (Оля, внучка): Такую роль играю впервые. Она для меня, как выход в открытый космос: наблюдение и изучение, здесь и сейчас. В театре у меня характерные и острохарактерные образы. Оля - за последние 10 лет - первая моя драматическая роль, с внутренним надломом и, вопреки всему, полная надежд.

Счастлива, что моя партнерша - Ирина Юрьевна Цветкова, восхищаюсь ее талантом, учусь. Говорят, великий человек внушает вам чувство, что и вы можете стать великим. Именно рядом с ней чувствуешь, что ты можешь все - и даже больше.

У нас потрясающая, талантливая, честная команда. Удачи нам в освоении космоса!

Кстати

Спектакль можно увидеть 25 декабря, 11 января.