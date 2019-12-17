В Ленобласти новорожденные будут получать подарки

Малыши, которые появятся на свет в будущем году на территории Ленинградской области, будут получать специальный "Подарок новорожденному". Как сообщает пресс-служба администрации 47 региона, соответствующее постановление было подписано накануне.

В состав подарка будут входить самые необходимые для новорожденных предметы: байковое одеяло, комплект пеленок и клеенка, боди с длинным и коротким рукавом, шапочка, чепчик, штанишки, прорезыватель для зубов и светоотражающие наклейки для коляски.

Для того, чтобы получить комплект, необходимо соблюдение условий: хотя бы один из родителей ребенка проживает в Ленинградской области и/или малыш родился в Ленинградской области при условии государственной регистрации рождения на территории области.

Подарки начнут вручать с 1 марта 2020 года, но под действие акции попадают и те малыши, которые родились в регионе начиная с 1 января 2020 года. Для получения подарков необходимо родителям необходимо обратиться в органы ЗАГС или МФЦ со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка.