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17.12.2019 19:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленобласти новорожденные будут получать подарки

Текст: Евгений Малышев (Ленинградская область)

Малыши, которые появятся на свет в будущем году на территории Ленинградской области, будут получать специальный "Подарок новорожденному". Как сообщает пресс-служба администрации 47 региона, соответствующее постановление было подписано накануне.

Фото: iStock
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В состав подарка будут входить самые необходимые для новорожденных предметы: байковое одеяло, комплект пеленок и клеенка, боди с длинным и коротким рукавом, шапочка, чепчик, штанишки, прорезыватель для зубов и светоотражающие наклейки для коляски.

Для того, чтобы получить комплект, необходимо соблюдение условий: хотя бы один из родителей ребенка проживает в Ленинградской области и/или малыш родился в Ленинградской области при условии государственной регистрации рождения на территории области.

Подарки начнут вручать с 1 марта 2020 года, но под действие акции попадают и те малыши, которые родились в регионе начиная с 1 января 2020 года. Для получения подарков необходимо родителям необходимо обратиться в органы ЗАГС или МФЦ со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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