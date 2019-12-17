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17.12.2019,  
10:08
Текст:  Светлана Цыганкова

В НАТО обеспокоились активностью российских подлодок в Мировом океане

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе обеспокоены активностью российских подводных лодок в Мировом океане. Здесь считают, что она достигла высоких значений с окончания холодной войны.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Как пишет Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), особенно это касается Северной Атлантики и Норвежского моря. "Россия постоянно наращивает свои операции под водой", - сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. НАТО отреагирует на это, в частности, еще большим количеством патрулей. Пресс-секретарь подчеркнула, что Северная Атлантика остается "жизненно важной для безопасности Европы" в отношении маршрутов военных поставок, гражданских торговых путей и каналов связи.

RND добавляет, что Россия за последние годы добилась значительных технологических улучшений: подводные лодки стали намного тише, а ракеты подводного базирования быстрее, чем раньше. В настоящее время Россия строит подводные лодки класса "Борей". Ожидается, что корабли получат гиперзвуковые морские ракеты "Циркон". И еще не ясно, смогут ли современные западные системы перехватить и остановить их. Если подлодки приблизятся к берегам на западе ЕС или восточного побережья США, может неожиданно возникнуть сложная ситуация.

Увеличение присутствия в Мировом океане - один из приоритетов ВМФ РФ. Как заявлял около года назад тогдашний главком Владимир Королев, силы Военно-морского флота России должны присутствовать в важных районах Мирового океана "в той численности, которая позволяет исключить любые угрозы", сообщает РИА Новости. Около 100 кораблей ВМФ России разных классов выполняют в настоящее время эти задачи.

Издание RND заявляет, что НАТО будет реагировать на это, и не только усиленным патрулированием. Сейчас идет интенсивное обсуждение модернизации морских сил альянса.

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