На Кубани вынесли приговор застройщикам, похитившим 2,5 млрд рублей

Сегодня в Прикубанском районном суде Краснодара вынесли приговор по резонансному уголовному делу в отношении троих бывших застройщиков жилых комплексов - "Территория счастья" (по улице Евгении Жигуленко, 3 и улице Домбайская, 10) и "Белые паруса" (улица Валерия Гассия, 4/7) в Краснодаре. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Установлено, что с 2013 по 2017 год Давид Купрадзе и Андрей Соколов под предлогом строительства многоквартирного дома при заключении договоров участия в долевом строительстве обманным путем похитили деньги дольщиков в размере 1,3 миллиарда рублей.

С 2014 по 2016 год в Краснодаре они же, а также Вадим Мозговой похитили тем же способом примерно 450 миллионов рублей.

Также Купрадзе и Мозговой с 2015 по 2017 год похитили деньги дольщиков в сумме 731 миллион рублей, используя фиктивные документы.

Потерпевшими признано 680 человек, похищено около 2,5 миллиарда рублей, а в ходе следствия и судебного разбирательства заявлен 121 иск. Подсудимые не признали своей вины.

Суд назначил наказание Купрадзе - пять лет, Соколову - 4,5 года, а Мозговому - 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом каждому в миллион рублей.

Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения, после получения и изучения приговора суда рассмотрят вопрос о его обжаловании в вышестоящую судебную инстанцию.