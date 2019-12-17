Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.12.2019,  
14:00
Текст:  Николай Грищенко

Под Астраханью ракетоносец Ту-22 совершил аварийную посадку в поле

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 из-за проблем с двигателем произвел около Ахтубинска аварийную посадку. Экипаж самолета не пострадал и самостоятельно покинул воздушное судно.

Самолет вылетел с военной базы Шайковка в Калужской области.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана

"Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - сообщает пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что полет ракетоносца осуществлялся без боекомплекта, и четверо пилотов уже доставлены на аэродром базирования. По факту ЧП назначена проверка.

Отметим, что Ту-22 самолет не новый. Работы над ним начались еще в 1965 году, но его платформа оказалась настолько удачной, что выдержала несколько модернизаций. Нынешняя версия Ту-22М3 имеет максимальную скорость, как у истребителя - 2000 км/ч. Дальность полета без дозаправки - 6800 километров, боевая нагрузка - около 24 тонн.

Ту-22 показали высочайшую эффективность при выполнении боевых задач в Сирии. На самолет установили прицельно-навигационный комплекс СВП-24-22, который "превращал" обычные авиационные бомбы в высокоточное оружие. Кроме того, самолет может нести противокорабельные ракеты Х-32 и гиперзвуковые "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и Х-555.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Самый опасный корабль ВМФ России выйдет на испытания 13:50
Российский "Охотник" назвали оружием "умного" беспилотного боя в Китае 16.12.2019
На подлете: авиационная ракета "Монолит" готова к испытаниям 14.12.2019
самолеты
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000 13:10
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22 16.12.2019
Редкие кадры: МиГ-23 сняли на видео на секретной американской авиабазе 16.12.2019