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17.12.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Ростова из-за тумана задержали семь рейсов

Текст: Лариса Ионова

В международном аэропорту Ростова-на-Дону Платов из-за сильного тумана задерживаются семь рейсов.

Как сообщила "РГ" директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Ксения Бурменко, Ростов не принимает рейсы из Нижнего Новгорода, Москвы и Еревана.

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Также приходится ждать улучшения погоды пассажирам трех рейсов, планировавших вылететь в Москву и Ереван.

Кстати, в международном аэропорту Платов обновлена система визуального и звукового информирования пассажиров. Новшества коснулись табло рейсов, мониторов над стойками регистрации и дикторских объявлений. Теперь передача данных происходит без задержки одновременно через оба модуля - визуальный и звуковой. То есть пассажир получает информацию о состоянии своего рейса, сразу и видя, и слыша ее.

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