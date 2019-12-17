Изготовлена первая партия САУ "Коалиция"

Завод "Уралтрансмаш" выпустил первую опытную партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц нового поколения "Коалиция-СВ".

- Эта машина на сегодняшний момент обгоняет время, поэтому потребность в существующих моделях: от 2С3М "Акация" до 2С19М2 "Мста-СМ" сохранится еще надолго. Мне кажется, основу парка САУ в этом калибре составят системы "Мста-С", в которые заложен просто гигантский модернизационный потенциал, - рассказал РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров.

Самоходное орудие "Коалиция" разработано нижегородским ЦНИИ "Буревестник" и впервые показано на Параде Победы 2015 года. Главным отличием САУ от предшественниц стал необычайно высокий уровень автоматизации. Боевое отделение самоходки безлюдно, экипаж находится в передней части машины и управляет огнем дистанционно. Благодаря новому механизму заряжания "Коалиция" показывает рекордную скорострельность - более 10 выстрелов в минуту. Это позволяет использовать режим "Шквал огня", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям, приходят к цели одновременно.

Испытания САУ планируется завершить в 2020 году.