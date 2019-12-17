Видео: На Ямале детей во время эвакуации вывели на улицу без курток

В Новом Уренгое проводится доследственная проверка после появления информации о том, что учеников вывели из школы во время учебной тревоги без верхней одежды.

Сообщениями об инциденте заинтересовался СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу. По предварительным данным, 10 декабря во время учебной пожарной тревоги на улицу вышли пятиклассники школы "Земля родная", их сопровождали сотрудники учебного заведения. Согласно прогнозу погоды, в тот день температура воздуха опустилась до четырех градусов ниже нуля.

Видео, которое записали дети, разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, что девочки и мальчики стоят у здания в школьной форме. Некоторые - в рубашках с коротким рукавом.

Следствие устанавливает все детали инцидента. По итогам будет принято процессуальное решение.