Видео: В Тюмени авто врезалось в поезд из-за красной рекламы

В Тюмени на переезде легковой автомобиль столкнулся с железнодорожным транспортом. Аварию водитель объяснил тем, что не разглядел запрещающий сигнал из-за огней рекламной конструкции, стоящей неподалеку.

"Светофор не было видно из-за красной рекламы за ним! Поэтому мы врезались в поезд", - подписал он размещенное в паблике соцсети "ВКонтакте" видео.

Судя по всем, обошлось без пострадавших (на записи видно, что поезд движется очень медленно). Машина, однако, восстановлению не подлежит. Ее оттащили в сторону, где, видимо, водитель и пассажир "добили" ее, вынеся стекла и попинав ногами.