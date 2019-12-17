Рейд по тылам: как танковый корпус Баданова разгромил немецкий аэродром

В этот день в 1942 году начался рейд 24-го танкового корпуса генерал-майора Василия Баданова по вражеским тылам, в ходе которого был уничтожен немецкий стратегический аэродром.

К середине декабря 1942 года Красная армия окружила 6-ю армию вермахта в Сталинграде в ходе операции "Уран". Одной из главных задач, стоявших перед войсками Юго-Западного фронта, было воспрепятствование соединению главных сил противника с окруженной группировкой. Кроме того, окруженные силы получали снабжение по воздуху. В этом им очень помогал большой аэродром, расположенный в станице Тацинской.

Командующий фронтом генерал-полковник Николай Ватутин решил нанести главный удар силами 1-й и 3-й гвардейских армий. Им предстояло окружить и уничтожить силы 8-й итальянской армии и оперативной группы "Холлидт". Также был запланирован вспомогательный удар силами 5-й танковой армии.

"Для проведения операции в первых числах декабря фронт был усилен двумя стрелковыми и тремя танковыми корпусами и большим количеством отдельных частей. Все танковые корпуса - 18, 24, 25 и 17-й - командующий фронтом включил в состав 1-й гвардейской армии. В соответствии с планом операции 18-й (командир генерал-майор танковых войск Б. С. Бахаров) и 25-й (командир генерал-майор танковых войск П. П. Павлов) танковые корпуса вводились в сражение в первый день наступления с задачей совместно с пехотой завершить прорыв вражеской обороны, к исходу второго дня операции во взаимодействии с войсками 3-й гвардейской армия окружить главные силы 8-й итальянской армии и наступать в юго-восточном направлении. 17-й танковый корпус (командир генерал-майор танковых войск П. П. Полубояров) должен был наступать в направлении Кантемировки, Волошино. 24-й танковый корпус генерал-майора танковых войск В. М. Баданова намечалось ввести в прорыв после преодоления обороны противника непосредственно за 18-м и 25-м танковыми корпусами для развития успеха в общем направлении на Тацинскую", - писал в 1987 году начальник штаба Южной группы войск генерал-майор Эрлен Порфирьев в статье "Рейд к Тацинской", опубликованной в "Военно-историческом журнале".

16 декабря 3-я гвардейская армия прорвала оборону противника. Для этого ее командующий Дмитрий Лелюшенко ввел в бой два других имевшихся у него танковых корпуса (17-й и 25-й) на раннем этапе боя, и это принесло свои плоды. К середине дня 17 декабря оба корпуса уже приступили к окружению итальянской 8-й армии.

24-й танковый корпус начал переправляться через Дон 17 декабря в 11:30. Переправа заняла около пяти часов, к 18:30 все части соединения приступили к выполнению боевых задач. На тот момент в состав корпуса входили 130-я и 54-я танковые бригады, 4-я гвардейская танковая бригада и 24-я мотострелковая бригада. Наступление развивалось успешно, 24-й танковый корпус, продвигавшийся за 25-м корпусом, не встретил существенного сопротивления. Обескураженные масштабным наступлением немецкие и итальянские части начали отступать, бросая технику и оружие. Танкисты 24-го корпуса шли через села и хутора, уничтожая один гарнизон за другим. Военнопленных строили в колонны и направляли навстречу наступавшим советским войскам.

Уже к 24 декабря 8-я итальянская армия была практически полностью разгромлена. Тогда же корпус Баданова начал вести тяжелые бои на подступах к своей главной цели - станице Тацинской.

Атака началась в 7:30 после залпа гвардейских реактивных минометов "Катюша". Силы корпуса ударили по обороняющимся с трех сторон, что стало для последних неожиданностью. Танки быстро смяли оборону противника и ворвались в станицу. Часть из них атаковала аэродром, часть отправилась на железнодорожную станцию, оставшиеся силы отражали немецкие контратаки.

Одним из свидетелей тех событий стал немецкий летчик Курт Шрайт, в 1952 году опубликовавший статью "О тех, кто вырвался из преисподней, или Кровавая баня в Тацинской" в газете Die deutsche Soldatenzeitung.

"Утро 24 декабря 1942 года. На востоке брезжит слабый рассвет, освещающий серый горизонт, и в это время советские танки, ведя огонь, внезапно врываются в деревню и на аэродром. Самолеты сразу вспыхивают как факелы. Всюду бушует пламя! Рвутся снаряды, взлетают в воздух боеприпасы. Мечутся грузовики, а между ними бегают отчаянно кричащие люди. Все, что может бежать, двигаться, лететь, пытается разбежаться во все стороны... Кто же дает приказ, куда направиться пилотам, пытающимся вырваться из этого ада? Стартовать в направлении Новочеркасска - вот все, что успел приказать генерал... Начинается безумие. Со всех сторон выруливают на стартовую полосу и взлетают самолеты. Все это происходит под огнем и в свете пожаров. Небо распростерлось багровым колоколом над тысячами погибающих, лица которых выражают безумие. Вот один Ju 52, не успев подняться, врезается в танк, и оба взрываются со страшным грохотом в огромном облаке пламени. Вот уже в воздухе сталкиваются "Юнкерс" и "Хейнкель" и разлетаются на мелкие куски вместе со своими пассажирами. Рев танков и авиамоторов смешивается со взрывами, орудийным огнем и пулеметными очередями в чудовищную симфонию. Все это создает полную картину настоящей преисподней", - писал Шрайт.

Советские танки стреляли по вражеским самолетам и таранили их. По имеющимся данным, в тот день немцы потеряли на аэродроме около 70 самолетов.

В результате этой атаки немцы, потерявшие надежду пробиться к окруженной 6-й армии Паулюса, начали передислокацию своих сил с целью исправить сложившееся положение. До 27 декабря 24-й танковый корпус продолжал оборонять станицу Тацинскую, однако отсутствие снабжения и большие потери вынудили его командира Василия Баданова пойти на прорыв. 28 декабря корпус вышел из окружения.

За время рейда 24-й танковый корпус прошел с боями 240 километров.

"За 10 дней боев ими было истреблено 11 292 офицера и солдата противника, 4 769 человек взято в плен. Воины корпуса уничтожили 106 орудий, подбили и сожгли 84 танка", - писал генерал-майор Эрлен Порфирьев. Снабжение окруженной немецкой группировки было нарушено, что ускорило ее капитуляцию.

Есть мнение, что этот рейд дал толчок к созданию новых танковых армий как самостоятельных формирований, способных проводить длительные операции в глубоком тылу противника.

Ставка признала успех Василия Баданова. Его наградили орденом Суворова 2-й степени, а само соединение переименовали во 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус.