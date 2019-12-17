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1 декабря 2019 г. 18:54
"Родина"
Текст, фото: Галина Кириченко
Родина - № 12(1219)

Пушкинский бал на Крещатике

Отклик из Киева на монолог Виктора Мироненко
Минувшей осенью в колонном зале Киевской мэрии на Крещатике состоялся "Пушкинский бал", организованный педагогами столичной гимназии N153 им. А.С. Пушкина. В зале - атмосфера XIX века. И почти 600 школьников!
Пушкинский бал в колонном зале Киевской мэрии на Крещатике.
Пушкинский бал в колонном зале Киевской мэрии на Крещатике.

После бала мы побывали в русскоязычной гимназии, открытой в 1943 году, сразу после освобождения Киева от фашистов. В центре школьного двора - бюст Александра Сергеевича. Еще один, в холле, - с обращением ко всем входящим: "Особый мир, особый дух, мы все одна семья". В коридоре - детские рисунки, на дверях классов - таблички на русском и украинском языках...

Преподавание тоже ведется на обоих языках. А вот со следующего года, согласно новому закону, планируется повсеместный переход на мову. Исключение составят только "русский язык" и "русская литература" - можно будет до 9-го класса отвечать у доски на языке Пушкина...
Мой прапрадед всю жизнь переводил на украинский язык Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова

Тем не менее директор школы Елена Баталова считает страсти вокруг языковой проблемы в Украине преувеличенными. Желающих изучать русский язык по-прежнему очень много. "В прошлом году ко мне подошли родители первоклашек с украиноязычного класса и спросили - могут ли дети изучать русский? В виде предмета добавить русский язык у меня не было возможности, а вот в виде кружка - пожалуйста. Два раза в неделю 15 человек из 30 приходят на кружок и занимаются русским языком".

По словам Баталовой, в школе нет политики. И русскоязычные, и украиноязычные дети одинаково вовлечены в учебу и внеклассную работу, все азартно танцевали на балу, все участвуют в конкурсах по творчеству Пушкина и Шевченко. О выводах касательно реформы, считает директор, говорить пока рано...

МНЕНИЯ

Павел Папиев, отец пятиклассника:

Фото: Getty Images
Яков Миркин: Братство народов языком экономистов и писателя Короленко

- Мой сын должен владеть и украинским, и русским. Украинский наш родной, поскольку мы родились здесь, живем, общаемся на нем, но не хотелось бы, чтобы ребенок терялся при словах "страда" или "свекла" или ждал, когда его любимый журнал будут выпускать в украинской версии.

Анна Новосад, министр образования Украины:

- С сентября 2020 г. русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. С сентября 2023 года - школы языков национальных меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза. Мы должны подготовить всех к этому переходу.

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