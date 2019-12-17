Руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН

За национализм били больно

Скажу сразу - мой дом в Москве. Я здесь 34 года живу и себя москвичом ощущаю. Хотя родился в Чернигове - в очень специфичном городе с колоссальной историей. Его население делилось на три части: украинцы, русские и евреи. И в молодости у нас больше драк было не из-за девушек, а из-за выходок на национальной почве. Здесь непозволительно было обижать кого-то, обзывая человека жидом, хохлом или москалем. Сразу били больно. Под коркой у всех сидело: главное, что ты человек, а какая у тебя культура, где ты молишься, что кушаешь, - это твое личное дело. Воспитывали радикально.

С тех пор я убежден, что все люди делятся на две категории: люди и не совсем люди. А эти вторые уже начинают делиться на группы, организованные по разным социальным, национальным, политическим или каким-то другим принципам. Тут уж меня не переделаешь.

Мой отец родом из Черниговской области, но в юности переехал на Дальний Восток. Позднее в Иркутске в сельскохозяйственном институте он встретил мою маму, которая родом из русских молокан. Отец был партийным, прошел Великую Отечественную войну, а после нее, как коммунист и украинец, был направлен в Чернигов на партийную работу. Мама не сразу прижилась на Украине. Рассказывали, что в первые дни она искала, где купить еду и зашла в перукарню, думая, что это пекарня. И очень удивилась, узнав, что так называются парикмахерские.

Виктор Мироненко. Фото: Сергей Емельянов

Все люди - родичи

Сейчас в Чернигове из близких родственников у меня только теща. Ей 86 лет, и мы с супругой часто ее навещаем. Конечно, на бытовом уровне в общении с друзьями появились проблемы. Безотносительно того, какова моя позиция на происходящее, некоторые старые друзья от меня отдалились. Там меня кличут москалем, а здесь, в Москве, в том числе и в моем Институте Европы, где я ведущий научный сотрудник, полушутя-полусерьезно - бандеровцем. Так бывает. Это время нам предстоит пережить. К сожалению, пропаганда многое натворила, чтоб породить недоверие между людьми, но все изменится, как только изменится общий контекст. Жаль, что процесс этот очень нескорый.

В моем представлении все люди - родичи. Политика, как известно, - это умение увидеть за нашими частными интересами интерес общий, то, что нас всех объединяет. Сейчас же политики часто решают групповые, корпоративные, личные интересы... Здесь и камень преткновения, отсюда большинство проблем.

Сильно ошибаются те россияне, кто думают, что если они приедут в Киев или Харьков, то им будет там неуютно. Враждебности на бытовом уровне на Украине нет, и говорить на русском везде можно без стеснения, и ответят вам на русском. Ну, почти всегда...

Вокальный ансамбль "Усмишка" Воскресной школы им. П. Поповича, что на Арбате.

Беседы в Воскресной школе

В Москве я уже восемь лет каждое воскресенье читаю лекции и провожу беседы об истории и культуре Украины в Национальном культурном центре Украины на Арбате. Там усилиями моего друга профессора Владимира Мельниченко, который был тогда директором центра, открылась воскресная школа для детей, и поначалу моими слушателями были их родители, а сейчас приходят все желающие. В основном это этнические украинцы разных возрастов из Одессы, Крыма, Львова, Киева, Ужгорода... В конце всегда обмениваемся мнениями, дискутируем.

Благодарен судьбе, что мне выпало заниматься этим. Я многое для себя открыл в истории и культуре Украины. Сейчас обдумываю книгу-исповедь, даже название уже придумал. "Явление Украины" - история третьей украинской республики, то есть новейший период. Я хочу пройти путь от времен перестройки до наших дней.

Проводы по-украински

Самое большое мое разочарование в жизни - последние дни комсомола. Тогда, в конце 80х, мы поняли, что надо, пользуясь огромным потенциалом организации, резко ее видоизменить - совершить своеобразный поворот Коперника. Долго спорили, готовили документы, изменения в уставе, решили собрать съезд... И тут за две недели до него из ЦК КПСС приходит письмо "За размежевание на принципиальной основе", предполагавшее разделение коммунистической партии. У нас съезд на носу, а тут такое! Я как член ЦК КПСС возражал, потому что не понимал, по какому принципу и как практически это можно было сделать, но, главное, просил не мешать нам закончить реорганизацию молодежного союза. Но все тщетно... Перед самым съездом письмо было опубликовано, и всем стало не до молодежи.

Хотел бы я сейчас посмотреть в глаза тем, кто в то время кричал: долой тоталитарную организацию, давайте уберем ее, на ее месте расцветут десятки молодежных организаций! Ну и где они?! А всю базу комсомольскую растащили...

И тогда я понял, что не знаю, что дальше делать, до этого знал, а теперь - нет. А раз не знаешь - уходи. И на XXI съезде ВЛКСМ в апреле 1990 года я отказался баллотироваться в первые секретари. До сих пор храню две сотни записок из зала с просьбой остаться. Поняв, что решение мое твердое, первый секретарь ЦК комсомола Украины Володя Цыбух попросил президиум дать возможность проводить Мироненко по-украински. Как так? А вот так! И вся украинская делегация (а это чуть ли ни четверть всего зала!) встала и запела украинскую народную песню "Ой на горi та й женцi жнуть". От первого до последнего куплета. Если честно, для меня большей награды в жизни не было.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Национальный культурный Центр Украины в Москве существует с 1993 года. При Центре вот уже более 10 лет работает Воскресная школа для детей имени космонавта Павла Поповича. В ней дети от 3 до 17 лет изучают украинскую речь и литературу, учатся пению и изобразительному мастерству, народным и балетным танцам.