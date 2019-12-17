Руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН
За национализм били больно
Скажу сразу - мой дом в Москве. Я здесь 34 года живу и себя москвичом ощущаю. Хотя родился в Чернигове - в очень специфичном городе с колоссальной историей. Его население делилось на три части: украинцы, русские и евреи. И в молодости у нас больше драк было не из-за девушек, а из-за выходок на национальной почве. Здесь непозволительно было обижать кого-то, обзывая человека жидом, хохлом или москалем. Сразу били больно. Под коркой у всех сидело: главное, что ты человек, а какая у тебя культура, где ты молишься, что кушаешь, - это твое личное дело. Воспитывали радикально.
С тех пор я убежден, что все люди делятся на две категории: люди и не совсем люди. А эти вторые уже начинают делиться на группы, организованные по разным социальным, национальным, политическим или каким-то другим принципам. Тут уж меня не переделаешь.
Мой отец родом из Черниговской области, но в юности переехал на Дальний Восток. Позднее в Иркутске в сельскохозяйственном институте он встретил мою маму, которая родом из русских молокан. Отец был партийным, прошел Великую Отечественную войну, а после нее, как коммунист и украинец, был направлен в Чернигов на партийную работу. Мама не сразу прижилась на Украине. Рассказывали, что в первые дни она искала, где купить еду и зашла в перукарню, думая, что это пекарня. И очень удивилась, узнав, что так называются парикмахерские.
Все люди - родичи
Сейчас в Чернигове из близких родственников у меня только теща. Ей 86 лет, и мы с супругой часто ее навещаем. Конечно, на бытовом уровне в общении с друзьями появились проблемы. Безотносительно того, какова моя позиция на происходящее, некоторые старые друзья от меня отдалились. Там меня кличут москалем, а здесь, в Москве, в том числе и в моем Институте Европы, где я ведущий научный сотрудник, полушутя-полусерьезно - бандеровцем. Так бывает. Это время нам предстоит пережить. К сожалению, пропаганда многое натворила, чтоб породить недоверие между людьми, но все изменится, как только изменится общий контекст. Жаль, что процесс этот очень нескорый.
В моем представлении все люди - родичи. Политика, как известно, - это умение увидеть за нашими частными интересами интерес общий, то, что нас всех объединяет. Сейчас же политики часто решают групповые, корпоративные, личные интересы... Здесь и камень преткновения, отсюда большинство проблем.
Сильно ошибаются те россияне, кто думают, что если они приедут в Киев или Харьков, то им будет там неуютно. Враждебности на бытовом уровне на Украине нет, и говорить на русском везде можно без стеснения, и ответят вам на русском. Ну, почти всегда...
Беседы в Воскресной школе
В Москве я уже восемь лет каждое воскресенье читаю лекции и провожу беседы об истории и культуре Украины в Национальном культурном центре Украины на Арбате. Там усилиями моего друга профессора Владимира Мельниченко, который был тогда директором центра, открылась воскресная школа для детей, и поначалу моими слушателями были их родители, а сейчас приходят все желающие. В основном это этнические украинцы разных возрастов из Одессы, Крыма, Львова, Киева, Ужгорода... В конце всегда обмениваемся мнениями, дискутируем.
Благодарен судьбе, что мне выпало заниматься этим. Я многое для себя открыл в истории и культуре Украины. Сейчас обдумываю книгу-исповедь, даже название уже придумал. "Явление Украины" - история третьей украинской республики, то есть новейший период. Я хочу пройти путь от времен перестройки до наших дней.
Проводы по-украински
Самое большое мое разочарование в жизни - последние дни комсомола. Тогда, в конце 80х, мы поняли, что надо, пользуясь огромным потенциалом организации, резко ее видоизменить - совершить своеобразный поворот Коперника. Долго спорили, готовили документы, изменения в уставе, решили собрать съезд... И тут за две недели до него из ЦК КПСС приходит письмо "За размежевание на принципиальной основе", предполагавшее разделение коммунистической партии. У нас съезд на носу, а тут такое! Я как член ЦК КПСС возражал, потому что не понимал, по какому принципу и как практически это можно было сделать, но, главное, просил не мешать нам закончить реорганизацию молодежного союза. Но все тщетно... Перед самым съездом письмо было опубликовано, и всем стало не до молодежи.
Хотел бы я сейчас посмотреть в глаза тем, кто в то время кричал: долой тоталитарную организацию, давайте уберем ее, на ее месте расцветут десятки молодежных организаций! Ну и где они?! А всю базу комсомольскую растащили...
И тогда я понял, что не знаю, что дальше делать, до этого знал, а теперь - нет. А раз не знаешь - уходи. И на XXI съезде ВЛКСМ в апреле 1990 года я отказался баллотироваться в первые секретари. До сих пор храню две сотни записок из зала с просьбой остаться. Поняв, что решение мое твердое, первый секретарь ЦК комсомола Украины Володя Цыбух попросил президиум дать возможность проводить Мироненко по-украински. Как так? А вот так! И вся украинская делегация (а это чуть ли ни четверть всего зала!) встала и запела украинскую народную песню "Ой на горi та й женцi жнуть". От первого до последнего куплета. Если честно, для меня большей награды в жизни не было.
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Национальный культурный Центр Украины в Москве существует с 1993 года. При Центре вот уже более 10 лет работает Воскресная школа для детей имени космонавта Павла Поповича. В ней дети от 3 до 17 лет изучают украинскую речь и литературу, учатся пению и изобразительному мастерству, народным и балетным танцам.
Пушкинский бал на Крещатике
После бала мы побывали в русскоязычной гимназии, открытой в 1943 году, сразу после освобождения Киева от фашистов. В центре школьного двора - бюст Александра Сергеевича. Еще один, в холле, - с обращением ко всем входящим: "Особый мир, особый дух, мы все одна семья". В коридоре - детские рисунки, на дверях классов - таблички на русском и украинском языках...
Преподавание тоже ведется на обоих языках. А вот со следующего года, согласно новому закону, планируется повсеместный переход на мову. Исключение составят только "русский язык" и "русская литература" - можно будет до 9-го класса отвечать у доски на языке Пушкина...
Тем не менее директор школы Елена Баталова считает страсти вокруг языковой проблемы в Украине преувеличенными. Желающих изучать русский язык по-прежнему очень много. "В прошлом году ко мне подошли родители первоклашек с украиноязычного класса и спросили - могут ли дети изучать русский? В виде предмета добавить русский язык у меня не было возможности, а вот в виде кружка - пожалуйста. Два раза в неделю 15 человек из 30 приходят на кружок и занимаются русским языком".
По словам Баталовой, в школе нет политики. И русскоязычные, и украиноязычные дети одинаково вовлечены в учебу и внеклассную работу, все азартно танцевали на балу, все участвуют в конкурсах по творчеству Пушкина и Шевченко. О выводах касательно реформы, считает директор, говорить пока рано...
Павел Папиев, отец пятиклассника:
- Мой сын должен владеть и украинским, и русским. Украинский наш родной, поскольку мы родились здесь, живем, общаемся на нем, но не хотелось бы, чтобы ребенок терялся при словах "страда" или "свекла" или ждал, когда его любимый журнал будут выпускать в украинской версии.
Анна Новосад, министр образования Украины:
- С сентября 2020 г. русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. С сентября 2023 года - школы языков национальных меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза. Мы должны подготовить всех к этому переходу.