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17.12.2019,  
13:10
Текст:  Светлана Цыганкова

Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, выполнил контракт на поставку за рубеж партии винтовок ORSIS T-5000. Сумма контракта - более 100 миллионов рублей.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Пресс-служба Рособоронэкспорта сообщила о том, что ORSIS активно продвигают на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, в Африку и Европу. В нынешнем году провели более 40 презентаций винтовок в рамках международных выставок в Кот-д'Ивуаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и во Вьетнаме, а также на "Армии-2019" и "Интерполитех".

Показали винтовку в октябре в Сочи на форуме Россия - Африка. Многие первые лица государств Африки проявили интерес к продукции ORSIS во время саммита. Состоялись переговоры с более 10 странами. Для некоторых заказчиков уже провели тестовые испытания в России.

Как добавил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов, ведомство с 2017 года получило право поставлять за рубеж гражданское и служебное оружие, компания проработала заявки иностранных заказчиков на сумму свыше 150 миллионов долларов.

Винтовку ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", разработали на оружейном заводе "Промтехнология". Это новое снайперское оружие, соответствующая всем современным требованиям. Его используют для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.

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