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Рубрика: В мире

СМИ: Нацистские преступники возглавляли полицию Северного Рейна-Вестфалии

Текст: Юрий Ершов

Четверо из шести руководителей криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия в послевоенной Германии оказались нацистскими преступниками. Такой факт выяснил в ходе расследования историк Мартин Хельцль, которому три года назад накануне торжеств по случаю 70-летия этой земельной службы было поручено внимательно изучить прошлое всех ее руководителей.

Фото: AP Photo/Michael Sohn
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Покопавшись в архивах, причем не только в Германии, но и в других европейских странах, пишет Spigel-online, историк обнаружил, что в первые послевоенные годы полицией в этой земле руководили далеко не ангелы. Совсем наоборот - бывшие нацистские преступники, за плечами которых сотни и тысячи загубленных жизней. При этом он приводит конкретные имена с их заслугами перед рейхом.

В частности, сообщает историк, первый глава криминальной полиции Северного Рейна- Вестфалии (1946-1948 гг.) Фридрих Карст незадолго до окончания войны 13 апреля 1945 года принимал участие в расстреле более 70 пленных. Причем по его приказу обреченных расстреливали возле специально для этого раскопанной братской могилой, которую потом закопали. Когда в 1948 году это стало известно, Карста отстранили от должности.

Фридрих О Хейль, глава полиции в 1948-1958 годы, прославился приказом о расстреле евреев, которые готовили побег из гетто в оккупированной польской Лодзи. Кроме того, власти Дании обвиняют его в убийствах датских борцов сопротивления.

Оскар Венски руководил земельной полицией с 1959 по 1964 год и считался здесь никак не причастным к преступлениям нацистов. Тем не менее в Нидерландах его считают преступником. Этот бывший член НСДАП и СС в стране тюльпанов во время войны выявлял среди населения цыган и отправлял их в концлагерь смерти Освенцим. Тем не менее в Германии в 1971 году ему присвоили звание почетного профессора Кельнского университета. И лишь через восемь лет после его смерти прошлое нациста вышло наружу.

Фото: Twitter/ @newsaeru
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Гюнтер Граснер возглавлял полицию Северного Рейна-Вестфалии в 1964-1969 годах. Его следы Мартин Хельцль обнаружил в Бельгии и России. В частности, в СССР он, будучи одним из служащих так называемой тайной полевой полиции, причастен к расстрелу 21 тысячи мирных жителей, которых немецкие оккупанты сочли партизанами.

По мнению историка, этим людям удавалось уйти от ответственности потому, что они ссылались на свою службу в криминальной полиции третьего рейха и не имели ничего общего с СС. Однако, как показывает расследование Хельцля, имели.

Нынешний глава криминальной полиции Северного Рейна - Вестфалии Франк Ховер, а также министр внутренних дел этой земли Герберт Ройль были потрясены итогами расследования историка. И оба в один голос заявили, что в нынешнее время ни один из упомянутых четверых шефов полиции не был достоин служить в органах.

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