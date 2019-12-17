Страховщики сменили фокус с инвестиционных продуктов на накопительные

Сборы российских страховщиков в первом полугодии выросли всего на 1%, посчитали в RAEX. Несмотря на то, что за последние десять лет это худший показатель, аналитики называют такую динамику признаком оздоровления рынка.

В последние годы бурный рост был обеспечен в основном инвестиционным страхованием жизни (ИСЖ). В этом году рынок двигают вверх продажи полисов, связанных с выдачей кредитов населению, а также добровольного медицинского страхования.

Замедление сегмента ИСЖ связано с насыщением рынка, с одной стороны, и первыми результатами по таким полисам - с другой. Доходность по закончившимся трехлетним договорам оказалась низкой - до 3,3% в зависимости от срока полиса (при средних ставках по вкладам в банках 7%). Еще одной проблемой ИСЖ стал мисселинг - введение потребителя в заблуждение при продаже таких продуктов. Например, не все клиенты знали, что на ИСЖ не распространяется система страхования вкладов, а на инвестициях можно ничего не заработать.

В этом году ЦБ РФ обязал продавцов ИСЖ раскрывать все существенные условия таких договоров при их продаже, свой стандарт продажи полисов утвердил и Всероссийский союз страховщиков. В первом полугодии 2019 года рыночная доля страхования жизни заняла меньше четверти рынка, по сравнению с прошлым годам она сократилась на 3,3%.

В Национальном рейтинговом агентстве отмечают, что инвестиционное страхование жизни потеряло возможности роста в результате внедрения стандартов раскрытия информации и недовольства страхователей низкой доходностью вложений. Сами страховщики объясняют такую динамику рыночными факторами.

- Основная причина, на мой взгляд, неблагоприятная ситуация на фондовых рынках на протяжении 2018 года, - отметил генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни" Алексей Леоненко. - Большинство базовых активов, которые используют для формирования любых инвестиционных продуктов, не только страховых, к сожалению, не показали положительной динамики. Клиенты ничего не потеряли, все программы ИСЖ предусматривают стопроцентную защиту капитала. Но на привлекательности продукта это отразилось.

Кроме того, по словам эксперта, в определенном смысле произошло насыщение рынка ИСЖ. Все-таки этот продукт в основном ориентирован на определенный сегмент клиентов со свободными средствами в размере 1-3 миллиона рублей. Значительная часть клиентов из этого сегмента, которые рассматривали ИСЖ как одно из направлений инвестиций, уже имеют действующие договоры ИСЖ.

На смену ИСЖ пришло накопительное страхование жизни. В этом году оно уверенно растет. За 9 месяцев 2019 года сегмент прибавил 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Это продуктовое направление определяет дальнейшее развитие отрасли и будет одним из основных драйверов рынка в ближайшие годы, - уверен Евгений Гуревич, генеральный директор ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КАПИТАЛ LIFE). - Задача страховщиков жизни - сделать накопительные продукты максимально прозрачными, удобными и функциональными, дополнив их современными сервисными решениями для здоровья, физического благополучия и долголетия, а также улучшения качества жизни клиентов в целом.

По мнению эксперта, будущее страхования жизни - за построением экосистемы здорового образа жизни с применением современных InsurTech проектов (на стыке страхования жизни и медицины), которая не дает возникнуть серьезным проблемам со здоровьем у клиентов и позволяет им дольше жить.

- По нашим оценкам, по итогам годя доля НСЖ в совокупных поступлениях может приблизиться примерно к 30%, - указал Алексей Леоненко. - Это очень хорошая тенденция, которая свидетельствует о том, что российский рынок страхования жизни по своей структуре постепенно движется к рынкам развитых стран. Развитию НСЖ в какой-то мере способствовало сокращение объемов по ИСЖ: с одной стороны, страховщики стали больше внимания уделять НСЖ, с другой стороны - в ситуации нестабильности на фондовых рынках люди чаще стали выбирать продукты не с инвестиционной составляющей, а те, которые позволяют сохранять сбережения или копить и формировать финансовый резерв на будущее. НСЖ отлично справляется с этими задачами, а помимо этого предоставляет клиентам полноценную страховую защиту на весь срок действия договора страхования. "Сбербанк страхование жизни" за 9 месяцев заключила более 113 тысяч новых договоров НСЖ - в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

Развивать страхование жизни участникам рынка помогают технологии и расширение сервисных составляющих продуктов. Так, в медицинский InsurTech по всему миру вкладываются миллиарды долларов: с 2012 года в подобные проекты было инвестировано 10 миллиардов долларов. В нашей стране этот процесс только начинает набирать обороты, но все ведущие страховщики понимают его важность.

- Мы одни из первых на российском страховом рынке внедрили использование медицинских роботов с технологией нейронных сетей, - рассказал Евгений Гуревич. - Сегодня каждый наш клиент по ДМС уже имеет возможность пройти бесплатную дистанционную диагностику в своем личном кабинете на нашем сайте по различным направлениям - онкориск, женское здоровье, активное долголетие, хроническая усталость, контроль за весом.

Другой сервис, доступный клиентам - программа "Медэксперт", дистанционное получение "второго мнения" по поставленному врачом диагнозу. Здесь используются международные базы медицинских знаний и могут быть задействованы специалисты из ведущих клиник мира.

- Кроме того, мы полностью оцифровали процесс оформления страховой выплаты - не только подачу заявления и получения выплаты онлайн, но и автоматизировали все бизнес-процессы, связанные с урегулированием внутри компании, - добавил Евгений Гуревич.

По словам Алексея Леоненко, еще до внедрения стандарта ВСС и требований ЦБ РФ по продаже полисов страхования жизни - с 2016 года - компания ввела практику welcomecall: менеджеры звонят каждому клиенту, который приобрел полис, чтобы убедиться, что человек действительно купил именно то, что хотел.

- По моей оценке, эта работа выполняется на достаточно высоком уровне, - полагает эксперт. - Кроме того, после вступления в силу стандарта ВСС и Указания ЦБ процесс продаж продуктов по страхованию жизни стал максимально прозрачным: при оформлении договора клиент получает полную исчерпывающую информацию о продукте.

По прогнозам аналитиков, в следующем году рост покажут кредитное страхование (страхование жизни заемщиков и страхование заемщиков от несчастных случаев), накопительное страхование жизни, страхование имущества граждан (рост в связи с развитием ипотечного кредитования) и ДМС (в розничном сегменте).