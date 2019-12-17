Трамп будет "разочарован", если Пхеньян продолжит ядерные разработки

Если власти КНДР продолжат свои ядерные разработки вопреки имеющимся договоренностям по денуклеаризации Корейского полуострова, то президент США Дональд Трамп будет этом "разочарован". Об этом заявил сам глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов об оценки ситуации в регионе.

"Я был бы разочарован, если что-то находится в работе", - передает ТАСС слова президента США.

Напомним, что двумя днями ранее военные КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ, которое, по заявлению властей страны, носило исключительно "важный характер". Отмечается, что это был первый подобный тест с начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году.