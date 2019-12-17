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17.12.2019 13:00
Рубрика: В мире

В Болгарии вынесли приговор 78-летней наркодилерше

Текст: Александр Гацак (София)

В Софии 78-летнюю женщину приговорили к одному году лишения свободы по обвинению в распространении наркотиков.

Фото: iStock
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Как заявили в местной прокуратуре, пожилая преступница действовала в составе группировки, контролировавшей рынок наркотиков в одном из кварталов болгарской столицы. Руководителем организованной преступной группировки признан ее внук. Женщина непосредственно занималась распределением наркотиков на дозы и ее продажей клиентам у себя в доме. Сообщается, что в ходе задержания обвиняемая пыталась смыть запрещенные вещества в туалет.

В качестве наказания главе группировки, ранее уже привлекаемому к уголовной ответственности, суд постановил тюремной срок в четыре года. Остальным членам банды, также находящимся под стражей, предстоит трехлетнее лишение свободы.

Менее суровый приговор женщине в прокуратуре объяснили ее преклонным возрастом и тем фактом, что она единственная среди подельников ранее не была судима.

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