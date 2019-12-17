В Евросоюзе заявили о создании независимого оператора ГТС на Украине

Секретариат энергетического сообщества ЕС заявил о создании независимого оператора газотранспортной сети на Украине.

"Созданная компания-оператор газотранспортной системы (ГТС) на Украине отделена (от "Нафтогаза") в соответствии с требованиями европейского права", - говорится в сообщении энергосообщества, которое приводит ТАСС.

Новая компания-оператор начнет работать с 1 января следующего года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ГТС Украины развалится без транзита российского газа. По словам пресс-секретаря, Россия не может транспортировать газ, если этого не хотят украинские визави, а транзит "голубого топлива" нужен в первую очередь самому Киеву.