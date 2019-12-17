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17.12.2019 13:14
Рубрика: Власть

В Госдуме разработали законопроект о регулировании аптечных сетей

Текст: Татьяна Замахина

Пока что даже понятие аптечных сетей отсутствует в российском законодательстве, и в этой сфере царит монополизм. Депутаты намерены это исправить. Разработан законопроект о регулировании сетей, его рассмотрение начнется в январе.

Инициативу обсудит думская межфракционная рабочая группа по лекарственному обеспечению, сообщил журналистам глава межфракционной группы, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Фото: iStock
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Он уточнил, что документ будет предполагать ряд ограничений по аналогии с законодательством о торговых сетях.

- Также жестко как торговые сети аптечные регулировать нельзя, - добавил парламентарий, - здесь дело более тонкое, но тем не менее определенное законодательные ограничения мы предполагаем ввести.

Из-за существующих пробелов в законодательстве аптеки в цепочке "производитель - дистрибьютор - аптека" занимают самое монопольное положение, рассказал Исаев. Они диктуют свои условия рынку, и даже берут деньги за то, чтобы то или иное лекарство легло на полку.

Проблему с завышением цен на препараты он назвал очень актуальной. Кроме административного регулирования, необходимо применять рыночные методы, чтобы добиться снижения цен. Результатов в этом направлении в межфракционной группе ждут от принятия закона о дистанционной торговле лекарствами. Это будет реальная альтернатива обычным аптекам, считает Андрей Исаев.

Продвижению данного законопроекта пока мешают разногласия Госдумы и правительства РФ по вопросу о интернет-продажи рецептурных лекарств, рассказал парламентарий. Однако кабмин спорит именно с необходимостью введения срока для начала такой торговли, уточнил он.

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