В Госдуме разработали законопроект о регулировании аптечных сетей

Пока что даже понятие аптечных сетей отсутствует в российском законодательстве, и в этой сфере царит монополизм. Депутаты намерены это исправить. Разработан законопроект о регулировании сетей, его рассмотрение начнется в январе.

Инициативу обсудит думская межфракционная рабочая группа по лекарственному обеспечению, сообщил журналистам глава межфракционной группы, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Он уточнил, что документ будет предполагать ряд ограничений по аналогии с законодательством о торговых сетях.

- Также жестко как торговые сети аптечные регулировать нельзя, - добавил парламентарий, - здесь дело более тонкое, но тем не менее определенное законодательные ограничения мы предполагаем ввести.

Из-за существующих пробелов в законодательстве аптеки в цепочке "производитель - дистрибьютор - аптека" занимают самое монопольное положение, рассказал Исаев. Они диктуют свои условия рынку, и даже берут деньги за то, чтобы то или иное лекарство легло на полку.

Проблему с завышением цен на препараты он назвал очень актуальной. Кроме административного регулирования, необходимо применять рыночные методы, чтобы добиться снижения цен. Результатов в этом направлении в межфракционной группе ждут от принятия закона о дистанционной торговле лекарствами. Это будет реальная альтернатива обычным аптекам, считает Андрей Исаев.

Продвижению данного законопроекта пока мешают разногласия Госдумы и правительства РФ по вопросу о интернет-продажи рецептурных лекарств, рассказал парламентарий. Однако кабмин спорит именно с необходимостью введения срока для начала такой торговли, уточнил он.