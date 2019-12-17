В России могут появиться новые механизмы защиты прав молодежи

В России начнут разрабатываться механизмы по защите прав молодежи, сообщила сегодня журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В Москве проходит III международная конференция по проблемам защиты прав человека на Евразийском пространстве, во время которой омбудсмены обмениваются лучшими практиками. По результатам работы конференции принимается резолюция с рекомендациями органам власти, на что надо обратить внимание в деле защиты прав человека. В этот раз в резолюции как раз будут предложены новые механизмы по защите прав молодежи.

По словам Татьяны Москальковой, молодые люди сегодня испытывают проблемы на работе, и необходима защита их прав на образование, поскольку оно становится очень дорогим, а учиться молодым людям просто не на что.