Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.12.2019,  
06:53
Текст:  Алексей Иванов

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Одна из самых мощных самоходных пушек в мире - 2С7М "Малка" - в данный момент проходит испытания на полигоне после глубокой модернизации. Полностью завершить процесс обновления грозного оружия планируется до конца нынешнего года.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") Дмитрий Семизоров. На "Малке" появились новые приборные комплексы, ряд элементов заменили в рамках импортозамещения. К примеру, ранее установленная бортовая коробка передач выпускалась в Харькове, двигатель тоже был украинским, теперь они отечественные.

Фото: TSGT MICHAEL RICE, USAF / wikimedia.org
Новые фото перспективной американской САУ появились в Сети

Модернизация также коснулась систем наведения, комплекса защиты самой машины. В будущем году планируется подготовить производство к серийному выпуску этих артсистем, отметил топ-менеджер.

Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны. Вес применяемых боеприпасов достигает 110 килограммов. Задача этого грозного оружия - уничтожение важных объектов противника за линией фронта (на расстоянии до 45 километров). Самоходное орудие может использовать и тактические ядерные боеприпасы.

"Малка" была принята на вооружение в 1975 году, впервые модернизирована в 1980-х, после чего отправлена на хранение. В прошлом году состоялись крупные учения, задействовавшие "Малку" впервые за долгое время.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Rob Schleiffert / wikimedia.org
Редкие кадры: МиГ-23 сняли на видео на секретной американской авиабазе 16.12.2019
Сухопутные войска РФ получат "пластиковые" боеприпасы в 2020 году 12.12.2019
Новый тяжелый огнемет покажут на Параде Победы 12.12.2019
испытания
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана 16.12.2019
Тестовый запуск ракеты средней дальности произвели в США 16.12.2019
БДК "Петр Моргунов" вышел в море на испытания 13.12.2019
артиллерия
Уральские танкисты уничтожили "террористов" в ночном бою 09.12.2019
Настоящий раритет: советские авиадесантные САУ отстрелялись во Вьетнаме 05.12.2019