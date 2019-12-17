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17.12.2019 14:55
Рубрика: Общество

В Турции в гробнице найдены древние ассирийские тексты

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Турецкие археологи при проведении раскопок в юго-восточной провинции Диярбакыр обнаружили гробницу, внутри которой находились две древние эпитафии на ассирийском языке.

Как сообщает Daily Sabah, гробница расположена рядом с доисторическими пещерами Хасуни. Исследования там были проведены с разрешения министерства культуры и туризма. В результате были найдены эпитафии, оказавшиеся уникальными для Турции. Дело в том, что надписи на подобном языке в древних захоронениях в этой стране еще не находили.

Фото: iStock
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По словам главы раскопок Ирфана Йылдыза из Университета Дикле, эпитафии выполнены на необычном диалекте, который имеет корни в древнем арамейском языке.

Одна из надписей выбита на надгробии священника, и ее подлинность уже подтверждена местным патриархом. Надпись гласит: "Здесь похоронен священник по имени Моноха, и все, кто читает надпись, должны молиться за него". О второй эпитафии ученые пока ничего конкретного не говорят.

"Необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы определить происхождение обнаруженного надгробного камня, - говорит Йылдыз. - Мы не знаем точно, когда была построена эта гробница. Но с первого взгляда на нее и на эпитафии стало ясно, что она очень старая".

Ассирийцы вели свое происхождение от народов древней Месопотамии. Они говорили на семитском языке, отличном от арабского. Ассирийцы населяли земли вдоль реки Тигр в Верхней Месопотамии. Сейчас это территории северного Ирака, северо-восточной Сирии, юго-восточной Турции и северо-западные окраины Ирана.

Ассирийцы правили рядом могущественных империй и династий, дали начало Шумерской, Аккадской и Вавилонской империям. Это была одна из самых развитых и могущественных цивилизаций своего времени, а в период своего расцвета Неоассирия была еще и крупнейшим государством в мире.

В настоящий момент в Турции проживают около 25 тысяч сирийских христиан, примерно 18 тысяч из которых живут в Стамбуле.

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