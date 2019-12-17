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17.12.2019,  
17:06
Текст:  Светлана Цыганкова

ВМС НОАК приняли на вооружение первый авианосец китайского производства

Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

В военном порту города Санья провинции Хайнань во вторник передали на вооружение ВМС Народной освободительной армии Китая первый авианосец "Шаньдун".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В официальной церемонии принял участие генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает информагентство "Синьхуа".

Авианосец "Шаньдун", названный в честь одноименной провинции, расположенной в Восточном Китае, начали строить в 2013 году. Спустили на воду через четыре года. Длина корабля - 315 метров, ширина - 75. На борту "Шаньдун" может нести 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

Кстати, в Китае есть еще один авианосец - "Ляонин". Его переделали из недостроенного крейсера "Варяг", который в 1990-х годах купили у Украины. Этот тяжелый авианесущий крейсер может взять на борт 26 истребителей J-15 и 14 вертолетов разных модификаций.

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